Parlamento britânico aprova primeira etapa do projecto de lei para impedir Brexit sem acordo

Parlamento do Reino Unido em Londres 04/09/2019 (©UK Parliament / Jessica Taylor / Divulgação via REUTERS)

O Parlamento britânico aprovou a primeira etapa de um projecto de lei para impedir um Brexit sem acordo em 31 de Outubro, ressaltando a falta de apoio à promessa do primeiro-ministro, Boris Johnson, de tirar o Reino Unido da União Europeia com ou sem acordo.

De acordo com a Reuters, votaram para iniciar a próxima etapa na leitura do projecto de lei 329 parlamentares, enquanto 300 votaram contra. O projecto prevê forçar o governo a buscar uma prorrogação se não houver acordo com Bruxelas até 19 de Outubro, a menos que o Parlamento tenha concordado com uma saída sem acordo.