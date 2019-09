Namibe: Cidadão morto numa cela policial pode ter sido assassinado por alguém de fora

VOA | Armando Chicoca

As autoridades no Namibe estão agora a investigar a possibilidade da morte de Manuel Tanto Mutyito na cela de uma esquadra do Bentiaba no Namibe ter sido causada por alguém que não pertence à policia, disse o sub Procurador Geral da República Pedro Fonseca.

Dois agentes da polícia foram detidos depois de Muyito ter sido encontrado morto menos de um dia depois do seu pai o ter levado à esquadra.

Muyito estava a ser acusado de ter roubado um telefone e sementes de tomate e o seu pai decidiu leva-lo à policia temendo um linchamento de populares e para permitir uma investigação da polícia.

O corpo de Muyto mostra sinais de espancamento e a as paredes da cela estavam manchadas de sangue.

Uma autópsia exigida pelos familiares confirmou a morte por espancamento.

O Subprocurador Geral da República disse que os presumíveis agentes da corporação envolvidos já foram ouvidos e encontram-se detidos sob prisão preventiva enquanto o trabalho investigativo continua para se apurar se há ou não mais indivíduos envolvidos no assassinato da vitima de 28 anos de idade.

“Estamos a trabalhar de forma a apurar se efectivamente houve uma outra pessoa que apareceu na unidade e matou o cidadão ou então um deles (dos polícias) ali em serviço teria cometido esse crime”, disse.

Pedro Fonseca recusou-se a dar pormenores do interrogatorio dos agentes detidos afirmando estarem “em segredo de justiça”.

“Não podemos aqui adiantar o que foi ou não dito, mas posso confirmar que foram interrogados”, disse.