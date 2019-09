MPLA enaltece consenso sobre a “Reconciliação em Memória às Vítimas dos Conflitos Políticos”

Sob a orientação do Camarada João Lourenço, Presidente do MPLA, o Bureau Político realizou, nos dias três e quatro de Setembro de 2019, na Sede Nacional, em Luanda, a sua 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA, que abordou diversas matérias ligadas à vida interna do Partido e à acção governativa.

O Bureau Político do MPLA considerou o Programa de Privatizações no Sector Empresarial Público como peça importante para a dinamização da iniciativa privada e o aumento da produtividade da economia nacional, exortando o Executivo a ter em linha de conta os aspectos ligados à soberania económica do País e à salvaguarda dos direitos e garantias constitucionais dos trabalhadores em matéria de emprego.

No âmbito da acção governativa, o Bureau Político analisou o Plano de Reconciliação em Memória às Vítimas dos Conflitos Políticos registados em Angola, de 1975 a 2002, tendo enaltecido o consenso que a iniciativa está a merecer por parte dos partidos políticos, das organizações da sociedade civil, das igrejas, dos artistas e dos fazedores de opinião, no quadro do processo da pacificação dos espíritos e consolidação da Paz e Unidade Nacional.

O Bureau Político do MPLA aflorou com profundidade os constrangimentos que a Educação enfrenta, recomendando medidas estruturais para que o sector desempenhe o papel determinante para o desenvolvimento de Angola.

Ainda neste capítulo, o destaque recaiu para as questões ligadas à reforma curricular, a formação dos professores e à melhoria da qualidade do ensino, bem como à problemática da criança fora do sistema de ensino, à valorização do capital humano e à qualificação e formação técnico-profissional dos jovens, com vista a sua inserção no mercado de trabalho e emprego.

O Bureau Político também recomendou ao Ministério da Educação para prestar atenção especial à combinação educação/instrução, tendo em vista a formação de cidadãos portadores de sólidos valores patrióticos, cívicos, morais e de cidadania.

Sobre o programa de concessão de bolsas de estudo para que estudantes angolanos possam frequentar as melhores universidades do Mundo, o Bureau Político recomendou ao Executivo o seu aprimoramento, no sentido de melhor cumprir com os objectivos para os quais foi criado.

O Bureau Político congratulou-se com os consensos obtidos no Parlamento, pelas diferentes forças políticas, na aprovação da Lei Orgânica sobre Organização e Funcionamento das Autarquias Locais e da Lei da Tutela Administrativa sobre as Autarquias Locais, augurando que este espírito prevaleça em todo o processo de aprovação do Pacote Legislativo Autárquico.

No capítulo da vida interna do Partido, o Bureau Político do MPLA deu nota positiva ao nível de preparação do 8.º Congresso Ordinário da JMPLA, a ter lugar de 10 a 12 de Outubro, em Luanda.

O Bureau Político do MPLA exorta todos os angolanos, de Cabinda ao Cunene, a honrarem os ideais do Fundador da Nação, o saudoso Camarada Presidente DR. ANTÓNIO AGOSTINHO NETO, associando-se aos festejos do Dia do Fundador da Nação e do Herói Nacional.

Quanto ao programa de comemorações do 63.º aniversário da fundação do MPLA, o Bureau Político recomendou que a sua celebração se traduza em jornadas de reforço da coesão e unidade no seio do Partido, sob a liderança do Camarada Presidente João Lourenço.

O Bureau Político aprovou a candidatura do camarada Mário António Quexigina Luandanda, ao cargo de segundo-secretário do Comité Provincial do MPLA na Lunda-Sul e a nomeação do camarada Manuel Figueiredo Mateus, para as funções de director do Gabinete de Estudos e Análises do Comité Central do Partido.

Finalmente, o Bureau Político encorajou o Presidente do MPLA e da República de Angola a prosseguir com as medidas de política de combate à pobreza, à corrupção, ao nepotismo, à impunidade e todos os males que corroem a sociedade angolana, exortando os militantes, simpatizantes e amigos do Partido a cerrarem fileiras em torno do seu Líder, o Camarada João Lourenço.

