Incêndio causa “apagão” no Kilamba Kiaxi

Um incêndio de média proporção na Subestação Cidade do Camama, na noite de segunda-feira, está na base do corte temporário no fornecimento de energia eléctrica em alguns bairros dos municípios do Kilamba Kiaxi e Belas, em Luanda.

De acordo com a Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE), em comunicado de imprensa enviado nesta terça-feira à ANGOP, o incêndio ocorreu por volta das 21h15, devido a um curto-circuito.

Adianta que estão temporariamente privados do fornecimento de energia os bairros Camama 1 e Chimbicato, Condomínios dos Jornalistas, Jardim do Éden, Austin, Acácias, Vila Flor, Bem Morar, BCI, BPC e da Juventude, bem como o Instituto Policial Osvaldo Serra Van–Dúnem e áreas adjacentes.

A ENDE avança que o incêndio, cujas causas ainda não foram apuradas, provocou consideráveis danos aos equipamentos.

Contudo, lê-se no documento, já estão reunidas todas as condições técnico materiais e humanas para se proceder à reparação da avaria e repor o normal fornecimento de energia às áreas afectadas nas próximas 24 horas.

A ENDE apela a máxima compreensão pelos transtornos causados e mais informa que, enquanto decorrem os trabalhos, as instalações devem ser consideradas como se estivessem sob tensão.