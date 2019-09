Furacão Dorian aproxima-se da Flórida

Fortes ventos causados pelo Dorian atingem as Bahamas 02/09/2019 Lou Carroll via REUTERS (reuters_tickers)

Reuters

O furacão Dorian deixou rastro de destruição pelas Bahamas e às autoridades preparam-se para decretar crise humanitária depois de uma das mais poderosas tempestades a atingir as ilhas na história matar pelo menos cinco pessoas, com a escala total do desastre ainda desconhecida.

Um vídeo registado na Ilha Grande Ábaco mostra quilómetros de bairros alagados, edifícios destruídos, barcos virados e contentores espalhados. Muitos prédios que não foram destruídos completamente tiveram paredes ou telhados parcialmente arrancados.

Embora os ventos tenham diminuído para uma tempestade de categoria 2, o Dorian expandiu em tamanho e acelerou em velocidade na terça-feira. Previsões dizem que o furacão chegará “perigosamente perto” da costa leste da Flórida nas próximas 36 horas, onde mais de um milhão de pessoas receberam ordens para deixar a região.

Na região de Freeport, na ilha de Grand Bahama, pessoas em barcos e jet-skis tentaram resgatar pessoas que tiveram as suas casas alagadas, informou um correspondente da rede CNN.