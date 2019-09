EUA tem crescimento ‘modesto’, aponta Fed

Apesar de os membros do Fed discordarem, espera-se que em sua reunião de política monetária prevista para daqui a algumas semanas eles optem por um novo corte das taxas de juros (AFP / Arquivos / Brendan Smialowski)

A economia dos Estados Unidos está crescendo em um ritmo modesto nas últimas semanas e as empresas estão optimistas, apesar da guerra comercial entre Washington e Pequim, disse o Federal Reserve (Fed, o banco central) nesta quarta-feira.

“Embora persistam as preocupações sobre as tarifas e a incerteza sobre a política comercial, a maioria das empresas continua optimista sobre as perspectivas de curto prazo”, disse o Fed na sua pesquisa nacional sobre a actividade económica, citada pela AFP.

Contudo, a entidade mostrou uma imagem desigual, com condições piorando, um possível sinal de uma desaceleração próxima.

Apesar de os membros do Fed discordarem, espera-se que em sua reunião de política monetária prevista para daqui a algumas semanas eles optem por um novo corte das taxas de juros para proteger os Estados Unidos da debilidade da economia mundial e dos indícios crescentes de que a guerra comercial desatada pelo presidente Donald Trump está prejudicando a expansão.

Por esses motivos, no fim de Julho o Fed cortou as taxas de juros pela primeira vez em uma década.

O “Livro Bege”, como é chamada a pesquisa que reúne relatos dos 12 distritos do Fed, aponta que o crescimento se manteve “em um ritmo modesto”.