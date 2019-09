Detidos três dos seis meliantes que mataram a criança de cinco meses

De acordo com o noticiário da RNA, os meliantes que mataram na madrugada de sábado, 31, a menor de cinco meses, no município do Cazenga, bairro da Mabor, já estão à contas com a justiça.

Os malfeitores fazem parte dos grupos “Reida da Mabor” e “Três mais”. A detenção dos jovens, segundo fonte do SIC, foi possível graças às informações dos moradores.

Os marginais tinham como objectivo levar dinheiro e os haveres dos pais da malograda, mas, avança a notícia, na altura os progenitores da infeliz não tinham dinheiro, o que motivou a que os invasores disparassem mortalmente contra a criança.

(Em actualização…)