Chefe do Estado Maior das FAA condecorado em Portugal

O Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas Angolanas (FAA), Egídio de Sousa Santos, foi condecorado nesta terça-feira, em Lisboa, Portugal, pelo Presidente daquele país, Marcelo Rebelo de Sousa, com a medalha da Grande Cruz de Mérito Militar.

Entregue numa cerimónia em que também foram distinguidos oficiais portugueses, a medalha da Grande Cruz de Mérito Militar é a mais importante condecoração militar atribuída pelo Estado português.

A condecoração do oficial superior angolano simboliza, segundo a organização do evento, o empenho de Angola no reforço da cooperação militar entre os dois países.

O acto, escreve a Angop, que decorreu na zona do Restelo, está inserido nas comemorações do Dia do Estado Maior General das Forças Armadas Portuguesas, que se assinala nesta terça-feira (3).

O Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas Angolanas esteve acompanhado pelo embaixador de Angola em Portugal, Carlos Alberto Fonseca e por funcionários da chancelaria militar, bem como diplomatas angolanos acreditados naquele país.

Ainda no quadro do programa comemorativo do Dia do Estado Maior General das Forças Armadas Portuguesas, o general Egídio de Sousa Santos esteve presente numa Eucaristia que decorreu na Igreja da Memoria, em Lisboa, e que homenageou os militares tombados em combate.

Em 2017 o ex-Adido de Defesa Adjunto da Embaixada de Angola em Portugal, Francisco Ramos da Cruz, foi condecorado com a medalha Cruz Naval de Segunda Classe, pelo Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional daquele país.

A relação de cooperação entre Angola e Portugal leva já 43 anos, sendo cada vez mais aprofundadas e consolidadas com a assinatura de diversos instrumentos jurídicos que impulsionam o intercâmbio bilateral.

Os dois países mantêm relações privilegiadas nos domínios político, diplomático, militar, económico, comercial e cultural.