‘Batuqueiro’ detido numa perseguição policial no Sequele

Uma perseguição policial, iniciada sábado à tarde, na cidade do Sequele, município de Cacuaco, terminou, uma hora e meia depois, no bairro Prenda, município de Luanda, com a detenção de um dos quatro assaltantes de uma viatura, já recuperada, que fazia serviço de táxi.

Os quatro ladrões, munidos de pistolas e de uma metralhadora, fizeram-se passar por passageiros e roubaram, por volta das 16h50, junto ao Hipermercado Kero, no Sequele, a viatura que os transportava a partir do ponto de táxi existente à entrada da centralidade.

A autenticidade da informação foi confirmada ontem ao Jornal de Angola por uma fonte vinculada à Direcção Provincial de Luanda do Serviço de Investigação Criminal (SIC), que disse não terem os meliantes dado conta da perseguição, por ter sido feita de forma camuflada, para a qual contribuiu o sistema GPS de que dispõe a viatura roubada, de marca Hyundai i10, de cor creme.

A perseguição terminou quando os ladrões passavam pela Clínica do Prenda, em cuja área houve enfrentamento com os agentes da Polícia Nacional e do Serviço de Investigação Criminal que os perseguiam, pertencentes à Primeira Esquadra do Distrito Urbano do Sequele.

O único indivíduo detido no local do enfrentamento não é residente na cidade do Sequele, à semelhança dos comparsas, mas já é conhecido do Serviço de Investigação Criminal, por ter estado detido por um crime semelhante, tendo sido libertado há uma semana.

O marginal, detido com uma pistola “Makarov”, deve ter sido presente já ontem ao procurador junto da Primeira Esquadra do Distrito Urbano do Sequele, para a legalização da prisão, antes da transferência para a cadeia de Viana, onde vai aguardar julgamento. O taxista, cujo nome não foi revelado pela fonte, não impôs resistência ao assalto, mas foi brutalmente agredido, tendo ficado sem um dente frontal.

Depois de terem abandonado a vítima no local do assalto, os quatro meliantes seguiram em direcção a Cacuaco, passaram pelas imediações do Porto de Luanda e chegaram ao bairro dos Coqueiros, na Baixa de Luanda, onde ficaram por alguns minutos, antes de seguirem para o Prenda, em cujo bairro três deles conseguiram escapar, encontrando-se em fuga até hoje.

O Jornal de Angola soube ainda que um outro indivíduo está detido na Primeira Esquadra do Distrito Urbano do Sequele por suspeita de ser o autor do furto de cinco pares de sapatilhas nas varandas de apartamentos da cidade do Sequele.

“Trata-se de um elemento que tem efectuado furtos nas varandas”, acentuou a fonte, que disse terem as sapatilhas sido furtadas em apartamentos do Bloco 3 da cidade do Sequele.