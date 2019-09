Adolescentes de 13 anos suspeitos de atear fogo no Parque Natural de Sintra

Adolescentes de 13 anos suspeitos de atear fogo no Parque Natural de Sintra

Noticias ao Minuto

AGNR identificou, nesta quarta-feira, três menores de 13 anos de idade, como sendo os possíveis autores de dois incêndios florestais, na localidade de Nafarros, concelho de Sintra.

Num comunicado enviado ao Notícias ao Minuto, os militares explicam que o alerta de incêndio foi dado pelo vigilante pertencente à Rede Nacional de Postos de Vigia da GNR.

Na sequência das diligências efectuadas, por esta força de segurança, apurou que os menores teriam estado nas imediações do local onde ocorreu a ignição, momentos antes do início do fogo, e que, alegadamente, teriam provocado os incêndios, que deflagrou uma área total de cerca de 1,5 hectares de mancha florestal, pertencente ao Parque Natural de Sintra – Cascais.

Os menores foram identificados e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste – Sintra.