Acidente de autocarro deixa pelo menos 14 mortos no Mali

O Ministério da Segurança do Mali confirmou hoje que um acidente de autocarro causado pela explosão de uma mina terrestre na região central de Mopti causou 14 mortos e feriu 24 passageiros, informa a Prensa Latina.

O chefe da Segurança, Salif Traore, disse à imprensa local que, do número total de feridos hospitalizados, sete estão em estado grave.

A explosão da bomba durante a passagem do autocarro que transportava 60 passageiros, ocorreu em Mopti, onde geralmente ocorrem confrontos entre milícias radicais armadas.

No início de Agosto passado, o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados advertiu que a insegurança aumentou em várias partes deste país africano, especialmente nas partes norte e central do país, incluindo Mopti.