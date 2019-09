UE deveria estar aberta a soluções “criativas” para fronteira com a Irlanda, diz ministro do Brexit

Reuters

O ministro britânico do Brexit, Stephen Barclay, disse numa entrevista a diversos jornais europeus publicada nesta segunda-feira que a União Europeia deveria estar aberta a soluções “criativas e flexíveis” para a questão da fronteira com a Irlanda.

O principal negociador com a UE está pessimista sobre a possibilidade de evitar um cenário de saída sem acordo à medida que o bloco não indica aceitar a demanda dos britânicos para remover das negociações o chamado “mecanismo backstop”, que garantiria uma fronteira aberta entre a Irlanda e a Irlanda do Norte.

Barclay insistiu na entrevista, de acordo com comentários publicados pelo jornal alemão Die Welt, que a UE deveria estar mais interessada em “soluções criativas e flexíveis”, acrescentando que a actual posição era uma “abordagem absolutista”.

Ele rejeitou a declaração do negociador da UE Michel Barnier de que o mecanismo backstop não era negociável e questionou a unidade entre os 27 Estados membros remanescentes em relação à questão.

“Isso contrasta com a posição que ouvi em diversas capitais da UE. Eles estão abertos a soluções criativas e flexíveis e estão interessados em ouvir os detalhes do Reino Unido”, disse Barclay, acrescentando: “Deixaremos a UE no dia 31 de Outubro, com ou sem um acordo.”

Comentários anteriores de Barclay não ofereceram pistas sobre quais seriam as propostas dos britânicos para uma solução “criativa”.