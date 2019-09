UE assegura que Londres não apresentou planos para salvar acordo Brexit

Ativistas exibem bandeiras da UE enquanto se manifestam do lado de fora do Tribunal de Edimburgo em 3 de setembro de 2019, durante uma audiência sobre a decisão do governo britânico de suspender o Parlamento. (afp_tickers)

Ativistas exibiram hoje, em Edimburgo, bandeiras da União (UE) enquanto se manifestam do lado de fora do Tribunal durante a audiência sobre a decisão do governo britânico de suspender o Parlamento, cita a AFP.

O Reino Unido ainda não apresentou propostas concretas sobre como salvar o acordo do Brexit, portanto as perspectivas de um divórcio sem um pacto com a União Europeia (UE) continuam sendo uma “possibilidade clara”, declarou a Comissão Europeia.

“Temos conversas em nível técnico porque a ideia é chegar a propostas compatíveis com o Acordo de Retirada”, disse a porta-voz da Comissão, Mina Andreeva, em entrevista coletiva.

Andreeva disse que são discutidos “arranjos alternativos para melhorar a salvaguarda”, um mecanismo de último recurso para impedir a reintrodução de uma fronteira entre a Irlanda, um país da UE e a Irlanda do Norte britânica.

Esse mecanismo faz parte do acordo de divórcio fechado em novembro de 2018 entre a União Europeia (UE) e a primeira-ministra britânica Theresa May, que não conseguiu que seu parlamento o aprovasse.

No final de julho, o polêmico Boris Johnson sucedeu May, assegurando que retirará o país da UE em 31 de outubro, data atual do Brexit, com ou sem acordo e criticando a salvaguarda irlandesa.

“Neste momento, não posso relatar que foram feitas propostas concretas”, disse a porta-voz europeia.

O Executivo da comunidade planeja abordar na quarta-feira os últimos contatos com o governo britânico, bem como os preparativos para enfrentar as consequências de um Brexit sem acordo, temido em ambientes econômicos.

Andreeva disse que seu cenário de trabalho é que o Brexit ocorrerá em 31 de outubro.

“Se é o cenário mais provável, eu diria que é uma possibilidade muito clara”, acrescentou a porta-voz.