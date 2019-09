Não há casas à venda nas centralidades – Imogestin

A Imogestin tomou conhecimento, através das redes sociais, de informação que dá conta de que o início das candidaturas para a aquisição de habitação nas centralidades do Zango 0 e Zango 5, por via do portal, está definido para o mês de Outubro, lê-se numa nota a que o Portal de Angola teve acesso.

Segundo a nota, o teor do texto não assinado confunde a opinião pública e não corresponde a verdade, a Imogestin aproveita a ocasião para esclarecer o seguinte:

1. Não foi ainda definida uma data para o início de candidaturas para a aquisição de habitação nas centralidades do Zango 0 e Zango 5;

2. O início da comercialização nestas centralidades está condicionado pela conclusão das obras das infraestruturas externas das centralidades sob sua gestão, bem como pela implementação de eventuais procedimentos, com impacto comercial que poderão ser definidos pelo Executivo.

3. Quando a data para início das candidaturas for definida, a Imogestin vai comunicar atempadamente pelos órgãos de comunicação social e demais plataformas existentes para o efeito.

A Imogestin reitera que tem um call center disponível para prestar quaisquer esclarecimentos sobre a comercialização dos Projectos Habitacionais do Estado em que está envolvida cujos contactos são: 948 50 50 76 / 992 60 85 25.