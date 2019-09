Mulher leva vizinhos a tribunal por causa do cheiro de churrascos

A mulher queria processar os vizinhos, mas um tribunal australiano considerou os seus argumentos injustificados, noticiou a BBC.

Cilla Carden, que vive em Perth, na Austrália, tentou impedir que os seus vizinhos continuassem a fazer churrascos e chegou mesmo a levá-los a tribunal.

A mulher queixava-se do cheiro dos churrascos, refere. Mas não só. Aparentemente, a mulher também se queixou dos barulhos dos filhos dos vizinhos e alegava que violavam as leis residenciais.

No entanto, avança o Noticias ao Minuto que as suas pretensões esbarraram na justiça australiana, tendo o tribunal rejeitado as suas queixas por falta de provas e por considerar que eram injustificadas.

A mulher argumentou que o cheiro dos churrascos a prejudicou. “Ele fazem os churrascos e eu cheiro o peixe. Tudo o que cheiro é peixe”, disse Cilla Carden ao Nine News, que aponta ainda as queixas relativas ao barulho feito pelos animais de estimação, as luzes das casas e também queria que os vizinhos substituíssem as plantas no jardim comum às habitações.