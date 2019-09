Meliantes alvejam mortalmente menor de cinco meses

Uma criança de cinco meses foi atingida mortalmente, no domingo, por um disparo de arma de fogo, protagonizado por desconhecidos durante assalto a uma residência, no município do Cazenga, em Luanda.

O facto, segundo a Angop, ocorreu no bairro Mabor, distrito urbano do Kimakieza, quando quatro homens invadiram a residência dos pais da criança.

A confirmação foi feita pelo porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional, intendente Hermenegildo de Brito.

Segundo o oficial, depois de se apoderarem de um televisor e quatro telemóveis, os homens exigiram dinheiro, mas os proprietários não tinham no momento.

“Ao retirarem-se da residência, efecturam disparos, tendo um atingido a cabeça da criança, perfurando parte frontal e saindo pela nuca, causando morte imediata”, explicou.

O oficial da corporação referiu que tudo está a ser feito, no sentido de se localizarem e se deterem os homens, para o esclarecimento do caso.

No âmbito da “Operação Reforço”, em curso em Luanda, referiu que a Polícia vai reforçar o patrulhamento na zona, com uma série de medidas, para conter a violência e estar mais próxima da comunidade.