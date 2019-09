Joana Lina movimenta quadros no governo do Huambo

Joana Lina movimenta quadros no governo do Huambo

A governadora da província do Huambo, Joana Lina, procedeu hoje, terça-feira, a remodelação do seu Governo com a nomeação de novos quadros, perspectivando conferir maior dinamismo aos órgãos da administração local do Estado, segundo uma nota distribuída a imprensa.

Por despacho, cessaram as funções os administradores da Chicala-Cholohanga, Luís Sabino Manuel Sampaio, do Ucuma, Júlio Cabral Paulo, e do Londuimbali, Luís Garcia Caíca, bem como os adjuntos da Caála para área Administrativa e Técnica, Hermenegildo Chilemo Raul, e da Chicala-Cholohanga para área Financeira e Orçamental, Ana Tatiana da Silva Neto.

Igualmente foram exonerados os directores Júlio Tchimbilundo de Paiva (Desenvolvimento Económico e Integrado), Baúdlio dos Santos Baptista Vaz (Comércio, Indústria e Recursos Minerais), José Albano Canombo Manuel (Cultura, Turismo, Juventude e Desportos) e Cecília Domingas Campos (Ambiente, Gestão de Resíduos e Serviços Comunitários).

num outro despacho, foram nomeados Manuel Vitongue como assessor para área Económico do Gabinete da Governadora, enquanto que para os cargos de administradores municipais foram nomeados Celestino Mela (Londuimbali), Paulo Moma Kondomboke (Chicala-Cholohanga) e Hermenegildo Chilemo Raul (Ucuma), sendo que Abel Victor Tchissanga Lucamba, é o novo director do Gabinete de Registos e Modernização Administrativa.

Também foram nomeados como directores Angelino Edmundo Elavoco (Desenvolvimento Económico e Integrado), Benvindo Maria Kalukembe (Comunicação Social), César de Osvaldo Pakissi (Ambiente, Gestão de Resíduos e Serviços Comunitários) e Jeremias Piedade dos Anjos Nambongue Chissanga (Cultura, Turismo, Juventude e Desportos).

Entre outras, a governadora Joana Lina nomeou ainda os chefes do departamento de Comunicação Institucional e Imprensa; Comunicação Social; Assessoria Jurídica Contencioso; Gestão de Carreiras e Capacitação Técnica; Juventude e Desportos; Turismo; Cultura, Património Histórico e Comunidades Tradicionais; Acção Cultural e Administrativo do Gabinete de Inspecção.

Constam ainda, os chefes os departamentos de Inspecção e Controlo; Coordenação e Monitorização Municipal; Registo Eleitoral Oficioso e Recenseamento Militar; Modernização Administrativa e Gestão dos BUAP; Promoção do Emprego e Fomento do Empresariado; Educação e Ensino; Ciências, Tecnologia e Inovação; bem como de Inspecção do Gabinete provincial da Educação.

A província do Huambo possui uma extensão territorial de 35.771 quilómetros quadros e uma população de dois milhões, 519 mil e 309 habitantes, distribuídos nos municípios do Bailundo, Caála, Chicala-Cholohanga, Cachiungo, Chinjenje, Ecunha, Huambo, Londuimbali, Longonjo, Mungo e Ucuma.

