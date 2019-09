INEA interdita circulação na ponte sobre rio Tenda

A circulação de viaturas na ponte sobre o rio Tenda, no troço rodoviário que liga a cidade de Mbanza Kongo ao município do Cuimba, província do Zaire, está interdita desde sábado último, informou segunda-feira última à Angop, fonte oficial.

De acordo com o director provincial do Instituto de Estradas de Angola (INEA) no Zaire, Manuel Diangani, a proibição deve-se ao estado avançado de degradação em que se encontra aquela obra de engenharia erguida no tempo colonial.

Com 12 metros de comprimento e três de largura, e uma capacidade para suportar 30 toneladas de peso, apresenta fissuras em quase todos os pilares que sustentam a infra-estrutura, acrescentou o director do INEA.

Informou que, para manter a circulação de automóveis neste troço rodoviário que dá também acesso ao município de Maquela do Zombo, província do Uíge, foi aberta uma via alternativa, cujos trabalhos consistiram na colocação de uma passagem de manilha hidráulica, enquanto se aguarda pela construção de uma ponte definitiva, nos próximos dias.

O município do Cuimba dista a 62 quilómetros da cidade de Mbanza Kongo e tem uma população estimada em 69 mil e 194 habitantes distribuídos pelas comunas de Luvaka, Buela, Serra de Kanda e Sede.