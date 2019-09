O furacão Dorian deixou ao menos cinco mortos e cerca de 20 feridos nas ilhas Ábaco, Bahamas, anunciou nesta segunda-feira Hubert Minnis, primeiro-ministro do arquipélago.

Dorian, que atingiu as ilhas Ábaco no domingo com categoria 5, escreve a AFP, permanece praticamente estacionado sobre a ilha Grand Bahama e perdeu intensidade, embora continue sendo um furacão potente e perigoso.