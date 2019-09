Coreia do Norte manifesta apoio à China na questão de Hong Kong

Sputnik

O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Ri Yong-Ho, declarou que o país apoia o governo chinês na questão de Hong Kong.

“O Partido Trabalhista coreano e o Governo da República Popular Democrática da Coreia apoiam o Partido Comunista e o Governo da China na defesa do princípio de ‘um país, dois sistemas'”, disse Ri, citado pelo comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China, emitido ao término das negociações com o chanceler chinês Wang Yi.

Ele enfatizou que “Hong Kong é da China e nenhuma força externa pode interferir” em seus assuntos.

Desde 9 de junho passado, Hong Kong está passando por uma onda de protestos cujo estopim foi um projeto de lei que permitiria a entrega de fugitivos da justiça a Taiwan, Macau e China continental.

O governo local já suspendeu o projeto de lei. No entanto, os manifestantes exigem a sua completa anulação.

Pequim afirma que os atos têm sido provocados por Washington, ao mesmo tempo que as tensões entre os Estados Unidos e a China se agravam.