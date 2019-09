Capotamento causa um morto e quatro feridos graves

Uma pessoa morreu e quatro outras ficaram gravemente feridas em consequência de um acidente de viação ocorrido esta terça-feira, na Estrada Nacional 105, no troço que liga a cidade de Benguela à povoação de Talamajamba.

A Angop apurou no local que o acidente deveu-se ao estoiro de um pneu traseiro que provocou o despiste e consequentemente o capotamento da viatura de marca Toyota Hilux, matrícula LD-63-54-DF.

A viatura fazia serviço de táxi e dirigia-se para a província do Huambo, com cinco ocupantes que ficaram encarcerados, tendo sido socorridos pela população.

Segundo testemunhas, a falta de socorro atempado contribuiu para a morte da cidadã de 30 anos de idade, de nome Jandira Inês da Costa Júnior, agente da Policia Nacional.

Quando a equipa do Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola chegou ao local ainda tentou reanimar a referida cidadã, mas sem sucesso. Os feridos foram transportados para o hospital provincial onde recebem assistência.

Entretanto, o porta-voz da direcção de Viação e Trânsito, inspector chefe Silva Canguengue, aconselhou os automobilistas a terem mais prudência na condução, observando sempre as regras do código de estrada e evitando o excesso de velocidade e o uso de bebidas alcoólicas, para que se evite situações desastrosas.

A vítima mortal, que frequentava o último ano do curso de viação e trânsito no Instituto Médio de Ciências Policiais, no município da Baía Farta, deslocava-se ao Huambo para comemorar o seu aniversário natalício, nesta quarta-feira (04), segundo fonte policial.

Em Janeiro do corrente ano, sete pessoas morreram e dez ficaram feridas em consequência de um aparatoso acidente de viação ocorrido também na estrada nacional nº 105, no troço Quilengues-Chongoroi, na província de Benguela.