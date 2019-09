Basquetebol: Angola fora do Mundial, Brasil apurado

RFI | Marco Martins

O Mundial de basquetebol actualmente decorre na China com duas selecções lusófonas: Angola e Brasil. Após duas jornadas na primeira fase de grupos da prova, Angola já está fora do Mundial, enquanto o Brasil apurou-se para a próxima fase.

O Brasil venceu nesta terça-feira a Grécia, da estrela da NBA Giannis Antetokounmpo, por 79-78 e arrecadou o apuramento para a próxima fase. Os brasileiros contam dois triunfos em dois jogos, visto que na jornada inaugural venceram por 102-94 a Nova Zelândia.

Com quatro pontos no Grupo F, o Brasil assegurou o apuramento para a próxima fase antes de defrontar na quinta-feira o Montenegro.

Quanto à Selecção Angolana ficou arredada da prova. Os angolanos perderam por 92-61 frente à Itália e já não podem alcançar o apuramento para a fase seguinte, visto que na primeira jornada tinham sido derrotados pela Sérvia por 105-59.

Na quarta-feira Angola defronta as Filipinas no derradeiro encontro neste Grupo D. Os angolanos vão depois disputar a fase de classificação do 17° ao 32° lugar deste campeonato do Mundo de basquetebol.