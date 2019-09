UNITA quer sobas isentos nas autárquicas

O secretário da UNITA para o poder local e administração das autarquias na província do Huambo apelou às autoridades tradicionais a pautarem por uma postura de imparcialidade, durante a preparação do processo autárquico.

Dalmindo Katata fez o apelo durante uma mesa-redonda promovida pelo Fórum Regional para o Desenvolvimento Universitário (FORDU).

O político, avança o JA, apelou as entidades tradicionais para não se deixarem instrumentalizar, como aconteceu em actos anteriores, pelo facto do resultado das eleições autárquicas ter influência directa nas suas zonas de jurisdição. “Os sobas devem ser isentos de actos que causem o mal-estar nas aldeias”, referiu o político, que reconheceu a importância do papel das autoridades tradicionais nas comunidades.

O presidente da FORDU, Ângelo Kapwatcha, considerou a realização da mesa-redonda, que abordou “os desafios da juventude nas autarquias”, como o primeiro passo na promoção de debates sobre as eleições autárquicas.