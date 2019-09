Primeiro-ministro britânico ameaça ‘rebeldes’ do Brexit com expulsão do partido

Portal de Angola |Osvaldo de Nascimento~

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ameaçou expulsar os parlamentares ‘rebeldes’ do seu Partido, se estes frustrarem os seus planos do Brexit, ao votarem para impedir uma saída sem acordo da União Europeia.

A promessa de Johnson de deixar a UE a 31 de outubro com ou sem um acordo de divórcio levou o Reino Unido a uma crise constitucional e a um confronto com os outros 27 membros do bloco, com uma eleição como uma das possibilidades.

De acordo com a Reuters, os “rebeldes do Partido Conservador estão conspirando com os partidos da oposição para assumir o controle do parlamento e amarrar as mãos do governo, com uma legislação que impediria uma saída sem acordo da UE que, segundo eles, seria arruinadora para a economia”.

Com pouco mais de 24 horas até o parlamento voltar na terça-feira, após as férias de verão, os agentes de Johnson alertaram os rebeldes que, se votassem contra o governo, estariam dando o controle do parlamento ao líder do Partido Trabalhista Jeremy Corbyn.