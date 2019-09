“Partido” de Abel Chivukuvuku recolhe assinaturas na Lunda Sul

A comissão instaladora do Partido do Renascimento Angolano “PRA JA- Servir Angola” espera recolher mais de mil e 500 assinaturas na província da Lunda Sul, onde lançou nesta segunda-feira uma campanha de recolha de subscrições para a sua legalização no Tribunal Constitucional (TC).

Segundo avança Angop, a recolha das assinaturas visa cumprir com a Lei dos Partidos Políticos que estabelece, para a legalização de uma formação política, 7.500 subscrições, a nível nacional, sendo necessárias 150 em cada província.

No lançamento da campanha, o coordenador provincial da comissão instaladora, Fernando Mutombo, afirmou que a recolha deverá ser feita porta a porta nos diferentes bairros da província.

No mês transacto, o TC rejeitou a sigla do novo partido de Abel Chivukuvuku, o Partido do Renascimento Angolano – Juntos por Angola (PRA-JA).

Já na última quinta-feira, o Tribunal Constitucional deferiu um pedido de credenciamento da comissão instaladora do PRA JA – Servir Angola, depois da necessidade que houve da alteração da sigla.

Agora a nova força prepara-se para dar entrada do processo de legalização no TC, numa nova tentativa, mas com a designação PRA – JA Servir Angola.

O país conta com 11 partidos políticos e uma coligação de partidos legalizados, dos quais cinco com assento parlamentar, nomeadamente MPLA, UNITA, PRS, FNLA e CASA-CE.