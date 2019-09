Inter e Torino vencem fora e colam-se à Juventus na liderança

O Inter e o Torino juntaram-se à equipa de Cristiano Ronaldo no topo da tabela.

O Inter e o Torino juntaram-se este domingo à Juventus de Cristiano Ronaldo no topo da liga italiana, graças às vitórias averbadas nos terrenos do Cagliari e da Atalanta, respetivamente.

Na deslocação até à Sardenha, escreve O JOGO, o Inter não teve a vida fácil, mas conquistou os três pontos com os golos do argentino Lautaro Martinez (25 minutos) e do belga Lukako, de penálti, aos 72 minutos. Pelo meio, o médio brasileiro João Pedro ainda empatou para a formação da casa, mas a equipa liderada por Antonio Conte conseguiu mesmo a vitória, colando-se à Juventus (que venceu o Nápoles por 4-3 no sábado) na liderança da Serie A, com seis pontos.

Também o Torino está a fazer um grande arranque de campeonato, tendo igualmente duas vitórias nas duas primeiras jornadas em Itália. Desta feita, frente à Atalanta (3-2), num encontro equilibrado e com várias mexidas no marcador, que contou com os golos de Kevin Bonifazi (24 minutos), Alejandro Berenguer (57) e Armando Izzo (66) para os visitantes, e do inevitável Duvan Zapata (38 e 54) para a turma da casa.

Nos outros jogos do dia, o Génova bateu a Fiorentina por 2-1, o Lecce perdeu com o Verona (0-1), o Sassuolo venceu a Sampdória (4-1), a Udinese foi derrotada pelo Parma (1-3), e a Lazio e a Roma empataram a uma bola no dérbi romano.