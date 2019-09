I Liga: Benfica e FC Porto atrás do Famalicão e um treinador despedido

O JOGO

Benfica e FC Porto venceram este domingo, respetivamente, Braga (4-0) e Vitória de Guimarães (3-0), para a quarta jornada da I Liga, mas ainda assim o líder, com um ponto de vantagem, é o recém-promovido Famalicão. Uma surpresa, portanto, agora que o campeonato pára para os compromissos das seleções.

Com a I Liga a entrar em pausa, e recarregar baterias do exigente mês de agosto com elevada carga de jogos, especialmente para os envolvidos nas provas europeias, Benfica e FC Porto não fraquejaram perante os seus adversários e seguraram os restantes lugares do pódio.

Com o central Edmond Tapsoba expulso aos 45 segundos, o Vitória de Guimarães perdeu com o FC Porto, que prosseguiu a recuperação iniciada com o Vitória de Setúbal (4-0), no Dragão, e que teve como ponto alto o triunfo sobre o Benfica (2-0), na Luz.

Os dragões construíram um resultado sólido com golos do maliano Moussa Marega, aos 14 e 93 minutos, e do espanhol Ivan Marcano, aos 88, e para complicar ainda mais a tarefa do Vitória, o brasileiro Davidson foi expulso aos 80 minutos e deixou a equipa reduzida a nove.

Na cimeira do estádio do Dragão entre duas das equipas portuguesas na Liga Europa, o FC Porto não desperdiçou a oportunidade para somar os três pontos em jogo e subir ao pódio da I Liga, com nove, a um do líder invicto Famalicão, que soma 10.

O Vitória de Guimarães, que conta um jogo em atraso com o Rio Ave, em Vila do Conde, que não se realizou devido a problemas estruturais numa bancada, segue no 16.º lugar, com dois pontos, mais um do que o lanterna-vermelha Paços de Ferreira. Na sequência da derrota de sábado na receção ao Marítimo (1-0), os pacenses anunciaram o despedimento do seu treinador, Filipe Rocha, na que é a primeira chicotada psicológica da nova época.

O Benfica, igualmente num encontro entre equipas lusas nas competições da UEFA, goleou em casa do Sporting de Braga, por 4-0, com dois golos do médio Pizzi, aos 25, de grande penalidade, e 47 minutos, e dois autogolos por Bruno Viana, aos 51, e Ricardo Esgaio, aos 73.

O bis de Pizzi permitiu ao médio encarnado passar a liderar a lista de melhores marcadores com cinco golos, enquanto os autogolos de Bruno Viana e Ricardo Esgaio foram os dois primeiros golos na própria baliza na presente edição da prova.

A vitória permitiu ao Benfica ascender ao segundo posto com nove pontos, os mesmos que o FC Porto, terceiro, mas com vantagem de um golo em relação aos dragões, e a um do comandante Famalicão, enquanto a equipa de Braga é apenas 13.ª com quatro pontos.

O Braga continua a marcar passo na I Liga, já que, depois de vencer o Moreirense na ronda inaugural (3-1), perdeu na deslocação a Alvalade, com 2-1 com o Sporting, e empatou na última jornada a 1-1 em casa do Gil Vicente.

O Tondela, que desperdiçou duas grandes penalidades e jogou mais de uma hora em inferioridade numérica, e o Santa Clara empataram a 0-0 e atrasaram-se mutuamente no amealhar de pontos para ascender à metade superior da tabela classificativa.

O guarda-redes do Santa Clara Marco Pereira esteve em evidência na partida ao defender os castigos máximos apontados pelos brasileiros Richard e Denilson, aos 24 e 78 minutos, respetivamente, segurando o ‘nulo’ no encontro, em que o marroquino do Tondela Moufi foi expulso, aos 25.

Com este empate, Tondela e Santa Clara permanecem ambos com cinco pontos, na oitava e nona posições, respetivamente.