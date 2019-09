António Agostinho Neto foi um médico , formado nas Universidades de Coimbra e de Lisboa. Foi presidente do MPLA e em 1975 se tornou o primeiro presidente de Angola. (DR)

Huíla acolhe cerimónia oficial do dia do Herói Nacional

A província da Huila acolhe este ano o acto central das festividades oficiais em alusão ao 17 de Setembro, Dia do Herói Nacional, que começam decorrem em todo o País de 05 a 25 deste mês, sob o lema ” Unidade no resgate dos valores da Pátria”.

Segundo uma nota que NJOnline teve acesso, em saudação à data, o Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado (MATRE), elaborou um programa que visa enaltecer a figura e a obra de António Agostinho Neto, tendo em vista o seu esforço na libertação de Angola, de Africa e em particular da região da África Austral.

A ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, vai presidir o acto na província do Huila, em representação do Presidente da República, João Lourenço.

Nascido a 17 de Setembro de 1922, na aldeia de Kaxicane, no município de Icolo e Bengo, na província de Luanda, Agostinho Neto era médico de profissão e poeta tendo falecido em 10 de Setembro de 1979, em Moscovo, por doença.