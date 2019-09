General “Zé Maria” senta-se no banco dos réus a 11 de Setembro

General “Zé Maria” senta-se no banco dos réus a 11 de Setembro

O Supremo Tribunal Militar remarcou para 11 de Setembro o início do julgamento do ex-chefe do Serviço de Inteligência e de Segurança Militar, António José Maria “Zé Maria”, inicialmente previsto para 4 de Setembro.

O adiamento deve-se a “razões de serviço”, de acordo com uma nota daquele Tribunal, chegada à ANGOP, nesta segunda-feira.

Zé Maria é acusado e pronunciado como autor de um crime de extravio de documentos, aparelhos ou objectos que contenham informações de carácter militar, além de insubordinação.

O general António José Maria foi nomeado para aquelas funções, em 2009, e exonerado, em 2017, pelo Presidente da República, João Lourenço.