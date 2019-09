Fotos inéditas de Agostinho Neto em exposição

Uma exposição fotográfica que retrata a vida e obra de Agostinho Neto, de autoria da jornalista italiana Augusta Conchiglia, está patente desde esta segunda-feira, no Lubango, numa iniciativa da Fundação Dr. António Agostinho Neto (FAAN) e do governo provincial da Huíla.

Colocada na Mediateca, escreve Angop, a exposição, que compreende 54 fotografias sobre a evolução da guerrilha aos primeiros anos da independência nacional, insere-se nas festividades do Dia do Herói Nacional (17 de Setembro).

Falando na cerimónia da inauguração da exposição fotográfica, a vice-governadora provincial da Huíla para o sector político, social e económico, Maria João Chipalavela, afirmou que revela detalhes da actividade de António Agostinho Neto, seus companheiros e sua família durante os anos da luta de libertação nacional e nos primeiros anos após a independência em Angola.

A exposição fotográfica visa igualmente render a homenagem a pessoas de boa índole, com ideologias de justiça e de liberdade que contribuíram, com as suas acções, entusiasmo, profissionalismo e dedicação, para a libertação de Angola.

A exposição é fruto de uma série de reportagens fotográficas realizadas em 1968 no leste do país, bem como alguns artigos, publicados em jornais ou revistas para contextualizar as imagens acima referenciadas, traduzidas num livro sobre a história que será lançado a 10 do corrente, no Lubango.