Data Center da Angola Cables torna-se Ponto de Interconexão (PIX) na América Latina

Situado na terceira cidade com maior e mais importante tráfego de internet no Brasil, com circulação de 227 gigabits de dados por segundo, o AngoNAP Fortaleza tornou-se, desde sexta-feira, um Ponto de Interconexão (PIX) na América Latina.

A multinacional angolana de telecomunicações, Angola Cables, lançou, na sexta-feira, 30 de Agosto, o novo ponto de interligação ao PTT (Ponto de Troca de Tráfego), também conhecido como PIX, no seu recém-inaugurado Data Center, localizado no Brasil, em Fortaleza, Estado do Ceará.

O PIX faz parte da malha de conectividade do IX.br (Brasil Internet Exchange) de Fortaleza, uma iniciativa do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), que promove a infra-estrutura necessária para a interligação directa, numa região metropolitana, de redes que participam da Internet no Brasil.

Com este desenvolvimento, o tráfego de informações dos clientes da empresa ficará alojado num único ponto da região – ou seja o Data Center AngoNAP – e os clientes serão beneficiados com diversos outros serviços, como alta capacidade de tráfego de rede, IP trânsito de alta qualidade, acesso a redes de internet ao redor do globo, soluções de Cloud e a todo o ecossistema proporcionado pelo Data Center, assim como o acesso aos cabos submarinos Monet, SACS e WACS, que oferecem a menor latência entre os continentes africano, europeu e americano.

“Considerando que a Angola Cables tem como propósito fomentar um completo HUB de Telecomunicações e um ecossistema de Tecnologias de Informação e Comunicação, dispomos agora de um PIX que vai tornar o Data Center um verdadeiro marketplace para os clientes da região”, disse António Nunes, CEO da Angola Cables.

“O IX.br de Fortaleza tem-se consolidado como um dos maiores Pontos de Troca de Tráfego Internet na América Latina e, neste contexto, a inauguração do PIX da Angola Cables contribui para melhorar a qualidade da interligação entre as redes que formam a Internet, beneficiando não só a cidade de Fortaleza, mas toda a região”, destaca Milton Kaoru Kashiwakura, Diretor de Projetos Especiais e de Desenvolvimento do NIC.br.

Dentro do PIX, os seus utilizadores tais como provedores de acesso à Internet e empresas de serviço de streaming estarão ligadas directamente a 174 outras redes.

Constata-se que cada vez mais empresas que precisam de trafegar dados, buscam empresas de telecomunicações que, além de fornecerem a infra-estrutura avançada e soluções inovadoras de transmissão de dados, possam oferecer um ecossistema completo e integrado, como é o caso do Data Center da Angola Cables de Fortaleza, que está a ajudar a transformar o panorama digital e de conectividade no Hemisfério Sul.

(Nota enviada ao Portal de Angola com pedido de publicação)