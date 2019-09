Automobilismo: Sandro Dias tricampeão nos “200 km da Huíla”

O piloto huilano Sandro Dias, do Club J.N Trans Racing, conquistou pela terceira vez consecutiva a prova de automobilismo “200 Quilómetros da Huíla”, ao terminar, em duas mangas da classe Sport, com o tempo de 23 minutos, 50 segundos e 704 milésimos.

Ao volante de um Radical, em prova disputada domingo, o atleta foi secundado por Miguel Silva (Benguela), do Racing Team, com o tempo de 24.18.107. Mário Ferreira (Lubango), do mesmo clube, foi terceiro classificado com o tempo de 245.10.199.

Esta especialidade contou com a participação de 18 pilotos provenientes das províncias de Luanda, Namibe, Benguela e a anfitriã Huíla.

José Roxo (Namibe), do Team ZR3, conquistou a classe de “turismo-2000” ao volante de uma viatura de marca Honda, totalizando o tempo de 24.57.754. Nesta especialidade concorreram apenas dois pilotos.

Na categoria de “turismo1.600”, a vitória coube ao piloto Manuel Esteves (Namibe), afecto ao clube Racing, com o tempo de 23.55.083, seguido de Carlos Ferreira (Lubango), do clube DF Angostone, com o tempo de 24.36.493

A terceira posição ficou com o piloto Karcamano (Lubango) com o tempo de 24.48.461.

Na categoria de “turismo Diesel” venceu Carlos Maio (Namibe), do Clube Welwitcia Racing, com o tempo de 25.10.199, seguido de Jason Santos (Namibe), do team Welwitchia Racing, com 25.11.291 cronometrados.

Carlos Caldeira (Namibe), da equipa AI Santos, com o tempo 25.12.004, foi o terceiro da geral.