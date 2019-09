Angola perde pela segunda vez no mundial de basquetebol

Angop

Angola perdeu nesta segunda-feira com a Itália, por 61-92, em jogo da segunda jornada (grupo D) do Campeonato do Mundo sénior masculino de basquetebol, que decorre na China, após ter sido igualmente derrotada na ronda inaugural pela Sérvia (59-105)

Ao intervalo, os campeões africanos perdiam já por 21- 44.

Yanick Moreira foi o melhor marcador do conjunto nacional com 15 pontos.

Com esta derrota, o combinado nacional vai disputar às classificativas, enquanto Sérvia e Itália (com duas vitórias cada) têm praticamente assegurada a passagem aos oitavos-de-final.

Nesta primeira fase, os angolanos defrontam ainda as Filipinas, quarta-feira.