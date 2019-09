Paz social nas famílias nas prioridades do Governo – Ministra de Estado

A ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, afirmou hoje, na vila da Muxima, município da Quiçama, que o governo está a trabalhar para a estabilidade social das famílias, com a execução de programas destinados a melhoria das condições sociais básicas.

Para a melhoria da vida nas comunidades, escreve Angop, o Executivo tem em acção o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM)), que prevê mil 700 projectos nos sectores da saúde, educação, construção e obras públicas, infra-estruturas administrativas, estradas, energia e águas, segurança e ordem pública, urbanismo e saneamento básico, nos 164 municípios do país.

O valor total do PIIM é de dois mil milhões de dólares, provenientes do Fundo Soberano. Este plano congrega necessidades e iniciativas dos municípios ajustadas às prioridades locais e aos anseios da população.

De acordo com Carolina Cerqueira, que falava à imprensa no final da missa de encerramento da peregrinação da Muxima, é objectivo do Estado trabalhar para o bem comum e defesa do interesse nacional, procurando soluções rápidas para a resolução dos inúmeros problemas sociais.

Para o efeito, avançou que o governo espera contar com parcerias rápidas e inclusivas para dar respostas às ambições e aspirações da juventude e a defesa dos direitos das mulheres.

Carolina Cerqueira considerou a igreja Católica como uma das parceiras mais fortes do Estado angolano, garantindo que vai se encontrar novas formas de intervenção social, para ajudar a resolver os problemas da sociedade, fortalecer o papel das família e o crescimento do país a crescer em paz e prosperidade.

Reiterou a necessidade do resgate dos valores morais, estabilidade social, concórdia, perdão e, sobretudo, a educação da juventude.

Relativamente ao conteúdo da mensagem expressa durante a homilia, proferida pelo bispo Dom Emílio Sumbelelo, afirmou que serve de incentivo para que a construção de uma paz socialmente justa seja efectiva.

A peregrinação ao santuário da Muxima decorreu de 31 de Agosto a 01 de Setembro sob o lema “Com Maria, celebremos a fé em Jesus Cristo”.

Em 2020, o evento se realizará em três dias, ao contrário dos actuais dois.

Assistiram a missa de encerramento da peregrinação, entre outros, as ministras dos Desportos, Ana Paula Sacramento Neto, e da Cultura, Maria da Piedade de Jesus, a secretária do Presidente da República para os Assuntos Sociais, Fátima Viegas, e o vice-governador provincial, Dionísio da Fonseca.