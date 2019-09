Negócios da FIPEA estimado em mais de AKZ 40 milhões

Um volume de negócios estimado em quarenta milhões de Kwanzas apresenta-se como resultado de três dias de contactos comerciais entre expositores e outros homens de negócio, realizado no decurso da 3ª Edição da Feira Internacional de Pesca e Artesanato de Angola (FIPEA), aberta quinta-feira última.

A decorrer no Porto Pesqueiro, escreve Angop, a FIPEA têm o seu encerramento este domingo (01 de Setembro), conta com a participação de 100 expositores entre nacionais e estrangeiros e decorre sob o lema “Revitalizar o Sector Rumo ao Desenvolvimento”, numa organização do Ministério das Pescas e Mar.

Segundo o coordenador do evento, António Barradas, do volume de negócios feitos foi possível comercializar sete toneladas de pescado, permitindo assim arrecadação de seis milhões e 500 mil kwanzas.

Acrescentou que a feira visa contribuir para apresentar o “know how” dos intervenientes e melhorar o sector de transformação, enlatamento do pescado que começa já ser implementado em Angola.

Entre os visitantes, estiveram pessoas interessadas na aquisição dos produtos comercializados no evento e outras com perspectivas de criarem parcerias de negócios com as empresas expositoras.

Os ingressos para o acesso à Filda estão a ser comercializados ao preço de 500 kwanza para adultos, enquanto as crianças até aos 14 anos têm entrada livre, desde que esteja acompanhado com o seu responsável.

Três mil e quintas pessoas visitaram hoje a Feira Internacional das Pescas e Aquicultura.