MPLA lança campanha de moralização no Cuanza Sul

O Comité provincial do MPLA no Cuanza Sul lançou, hoje, no Sumbe, a campanha pública de moralização da sociedade sob o lema “Combater a Corrupção, Nepotismo a Bajulação e Impunidade é Garantir o Futuro Melhor e Bem-estar das Famílias Angolanas”.

Na ocasião, escreve Angop, o primeiro secretário do MPLA , Job Capapinha esclareceu que o acto resulta da directiva executiva do secretariado do Bureau político que visa corresponder de forma prática uma das principais promessas do programa do governo nas eleições de 2017.

Sublinhou que a moralização da sociedade consiste no acto de tornar melhor e corrigir os costumes e práticas “ nocivas” a sociedade.

“Nos comprometemos em trabalhar no combate a corrupção , o nepotismo, bajulação e a impunidade por formas a garantir um futuro melhor e bem estar das famílias do Cuanza Sul” , ressaltou.

Palestras sobre o Papel da Escola no Combate a Corrupção, o Papel da Família e das Organizações na Sociedade Civil no Combate a Corrupção, a intervenção dos mídias na prevenção e no combate a corrupção bem como o papel dos órgãos da administração da justiça no combate a corrupção, ética na administração pública preencheram a agenda.

Participaram no acto de lançamento, membros do comité provincial do partido, magistrados, académicos, secretários municipais, autoridades tradicionais e sociedade civil.