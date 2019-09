Médicos angolanos desempregados poderão ser enquadrados em Setembro

VOA | Arão Ndipa

O Ministério da Saúde de Angola promete, a partir de Setembro, iniciar o processo de enquadramento de novos médicos aprovados no último concurso público de 2018.

Trata-se de mais de 400 profissionais, na maioria jovens, formados no exterior e no país.

Tal processo é anunciado quando o Sindicato Nacional dos Médicos alerta que, nos próximos tempos, as unidades hospitalares do pais poderão assistir as maiores enchentes.

Isso será devido à chegada da época chuvosa, que vai encontrar uma situação difícil dos hospitais, actualmente já abarrotados e com muitos doentes abandonados no chão.

O Sindicato dos Médicos diz que os serviços de saúde primários e secundários estão “debilitados” e “moribundos”, razão que leva a população a socorrer-se dos serviços terciários provocando enchentes e elevando o índice de mortalidade.