Histórico: Union Berlim dá “show” ao Borussia Dortmund

DW África

Os estreantes vestiram as capas de heróis e venceram os vice-campeões alemães, num dia que ficará para a história como a primeira vitória do Union Berlim na Bundesliga. Leipzig vence e é líder isolado da Bundesliga.

Union Berlim 3-1 Borussia Dortmund

Momento histórico na Bundesliga. O Union Berlim, estreante na elite do futebol alemão, recebeu e venceu o Borussia Dortmund, vice-campeão da Bundesliga. O primeiro golo foi de Marius Bülter, aos 22 minutos. Aos 25, Alcácer empatou para o Dortmund e os vice-campeões nunca mais “entraram” no jogo. Já na 2ª parte, Bülter bisou e fez o 2-1. Aos 75, Andersson fechou o dia histórico em 3-1. Surpresa!

Borussia Mönchengladbach 1-3 RB Leipzig

Três jogos, três vitórias para o RB Leipzig. Destaque Timo Werner, que fez o primeiro hat-trick na carreira. O Mönchengladbach este melhor na 1ª parte, mas quem marcou foi Werner, aos 38 minutos. Na 2ª parte, o avançado do RB Leipzig dobrou o marcador logo aos 2 minutos. O Mönchengladbach ainda reduziu por Embolo, aos 90+1. No entanto, Werner, aos 90+4, fez o 1-3 final.

Bayern Munique 6-1 Mainz

O Mainz ainda assustou os heptacampeões, com um golo de Boetius logo aos seis minutos. No entanto, remontada categórica do Bayern Munique. Aos 36 minutos, Pavard fez o 2-1. Em cima do intervalo, Alaba completou a cambalhota no marcador. Já na 2ª parte, outro reforço em destaque. Perišić fez o 3-1 e Coman deu tornos de goleada aos 64 minutos. Lewandowski fez o 5-1 e Davies fechou o jogo em 6-1.

Bayer Leverkusen 0-0 Hoffenheim

Único duelo sem golos, na 3ª jornada do campeonato. Jogo muito equlibrado na BayArena, com as duas equipas a quase nunca incomodarem o guarda-redes adversário. Prova disso é a estatística. Dois remates à baliza por parte do Leverkusen e apenas um do Hoffenheim.

Schalke 3-0 Hertha Berlim

Primeira vitória do Schalke na nova temporada. A equipa de Gelsenkirchen goleou o Hertha Berlim e contou com ajuda do adversário, a duplicar. Isto porque, Niklas Stark e Karim Rekik, defesas-centrais do Hertha, marcaram dois autogolos, aos 38 e 48 minutos, respectivamente. Estatística que não se registava desde 2009. O 3-0 foi da autoria de Jonjoe Kenny.

Wolfsburgo 1-1 Paderborn

É o primeiro ponto do Paderborn na Bundesliga. A equipa recém-promovida ao principal campeonato de futebol na Alemanha, foi a Wolfsburgo empatar a uma bola. E até marcaram primeiro, com o brasileiro, Cauly Oliveira-Souza, a fazer o 0-1 aos 12 minutos. A resposta eficaz do Wolfsburgo chegou apenas no 2º tempo, com Brekalo a fazer o 1-1 final.

Friburgo 1-2 Colónia

Primeira vitória do Colónia na Bundesliga. Os campeões da 2ª divisão do futebol alemão, foram ao terreno do Friburgo conquistar os primeiros três pontos da época. Os homens de Colónia até começaram a perder, com um autogolo de Czizhos, aos 40 minutos. Mas na 2ª parte, deram a volta ao marcador, já depois do minuto 90. Aos 52, Modeste, fez o 1-1 e aos 90+2, Skhiri deu os 3 pontos ao Colónia.