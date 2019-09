Girabola2019/20: Caála vence e mantém liderança

EQUIPA DO RECREATIVO DA CAÁLA (ARQUIVO) (FOTO: CLEMENTE)

O Recreativo da Caála derrotou esta tarde, no seu reduto, o Cuando Cubango FC, por 3-0, mantendo, desta forma, a liderança do Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão (Girabola2019/20), com nove pontos.

Paizinho, duas vezes, e Deco marcaram os golos da partida, que contou para o prosseguimento da terceira jornada. O Cuando Cubango mantém-se com quatro pontos.

Ainda hoje, descreve Angop, o Interclube foi ao Uíge vencer o Santa Rita de Cássia, por 2-0, enquanto o Ferrovia do Huambo e o FC Bravos do Maquis empataram a zero.

Jogam neste momento Progresso do Sambizanga-Recreativo do Libolo e Wiliet de Benguela-Académica do Lobito.

Sábado, na abertura desta ronda, o tetra-campeão 1º de Agosto foi ao Dundo derrotar o Sagrada Esperança, por 1-0, o Petro de Luanda perdeu na Huíla frente ao Desportivo local, por 0-1, e o 1º de Maio e o Sporting de Cabinda empataram a zero.