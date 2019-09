Ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman morre aos 81 anos

O ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, morreu neste domingo (1) aos 81 anos.

Goldman faleceu por voltas das 13:30 de hoje no hospital Sírio-Libanês após complicações decorrentes de uma cirurgia no cérebro. O ex-governador de São Paulo estava internado no hospital desde o dia 19 de agosto. Goldman se tratava de um câncer neuroendócrino na região cervical.

Segundo avança a Sputnik, o ex-governador foi uma das figuras mais destacadas do PSDB, tendo sido deputado estadual e federal diversas vezes. Foi também ministro dos Transportes do governo Itamar Franco.

Goldman iniciou a carreira política aos 19 anos após filiação ao Partido Comunista Brasileiro (PCB) e durante a Ditadura Militar foi membro do MDB. Em 1997, após nova passagem pelo PCB, Goldman voltou ao PSDB.

Crítico do atual governador de São Paulo, João Dória (PSDB), ele chegou a ser expulso pelo diretório paulistano do partido após anunciar apoio a um adversário de Dória na campanha de 2018, Paulo Skaf (MDB). No entanto, a expulsão foi anulada pela Executiva Nacional do partido.