Enviado dos EUA diz que acordo de paz está próximo, enquanto Talibãs atacam outra cidade afegã

Os últimos combates sublinharam a aparente determinação do Taliban de entrar em qualquer acordo a partir de uma posição de força no campo de batalha. (BASHIR KHAN SAFI / AFP - Getty Images)

O enviado presidencial Zalmay Khalilzad disse no sábado que o governo Trump está “no limiar de um acordo” com o grupo insurgente.

O governo Trump está a chegar a um acordo com os Talibãs que acabariam com a guerra mais longa da América, disse o enviado dos EUA no sábado.

De acordo com a NBC News, que cita a Associated Press, quando Zalmay Khalilzad voou para Cabul para informar o governo afegão sobre um acordo de paz, o grupo insurgente lançou um ataque a uma segunda cidade afegã em poucos dias.

O ataque à capital da província de Baghlan ocorreu horas depois que Khalilzad disse que alertou o Talibã durante as negociações no Catar de que “uma violência como essa deve parar”.

Mas ele parecia determinado a avançar em um acordo que planeia a retirada das tropas americanas em troca do Talibã, garantindo que o Afeganistão não será usado como plataforma de lançamento para ataques globais.

“Estamos no limiar de um acordo que reduzirá a violência e abrirá as portas para os afegãos se reunirem para negociar uma paz honrosa e sustentável e um Afeganistão unificado e soberano que não ameace os Estados Unidos, seus aliados ou qualquer outro país.” , “ele disse em um post no Twitter.

Depois de concluir a última rodada de negociações em Doha, Khalilzad viajou a Cabul para consultar uma “ampla gama de afegãos, incluindo a liderança do governo”, disse um porta-voz do departamento de estado.

“Apesar das especulações, ainda não temos um anúncio a fazer”, disse o porta-voz.

“No entanto, podemos dizer que qualquer acordo de paz em potencial não será baseado em confiança cega, mas conterá compromissos claros, sujeitos ao nosso monitoramento e verificação. Qualquer acordo em potencial reuniria todos os lados para negociação, possibilitaria a retirada de Forças americanas e garantir a segurança da pátria americana “.

O ataque mais recente ocorreu um dia depois que o Taliban atacou Kunduz, uma das maiores cidades do Afeganistão, na província ao norte e matou pelo menos 16 pessoas e feriu quase 100. O Ministério do Interior no domingo disse que o Taliban havia sido retirado da cidade, mas alguns lutadores fugiram para Baghlan.

Os ataques são vistos como fortalecendo a posição negocial do Taleban, que controla ou domina cerca de metade do Afeganistão e está mais forte desde a derrota de 2001 por uma invasão liderada pelos EUA.

O presidente Donald Trump deixou claro que quer acabar com a presença das tropas americanas no Afeganistão, e o secretário de Estado Mike Pompeo disse na segunda-feira que tem ordens para reduzir as forças americanas até as eleições de 2020 .

Cerca de 20.000 forças dos EUA e da OTAN estão estacionadas no Afeganistão, treinando e apoiando as forças afegãs que combatem o Taliban e uma afiliada local do grupo Estado Islâmico.