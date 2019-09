Entre 2015 e 2017, cerca de 250 mil cidadãos chineses abandonaram Angola, reduzindo aquela que era a maior comunidade estrangeira no país, concretamente, de 300 mil para 50 mil indivíduos, revelou ontem, a OPAÍS, Xu Ning, presidente da Associação Industrial e Comercial Angola/China. (DR)

Construtora esclarece greve no Aproveitamento de Caculo Cabaça

A construtora China Gezhouba Group Company Limited considerou, neste sábado, “ilícita” a greve parcial decretada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Projecto de Aproveitamento Hidroeléctrico de Caculo Cabaça (AHCC).

Em comunicado, avança Angop, a empresa sustenta que o sindicato decretou a greve “sem a convocação de uma assembleia de trabalhadores, sem a entrega antecipada de um caderno reivindicativo e sem a emissão de uma declaração de greve.

A direcção da empresa argumenta que “esta atitude do sindicato contraria os pressupostos da Lei de Greve”, sublinhando que a mesma foi decretada depois de três encontros (dias 15, 16 e 17 deste mês) com os representantes do sindicato.

Explica que os encontros resultaram em consenso sobre a revisão parcial do acordo assumido em Dezembro de 2018, sendo que dos 10 pontos agendados foram obtidos consensos em seis (assistência médica, alimentação, subsídio de risco, seguro de saúde, avaliação de desempenho e progressão de carreira e aplicação de medidas disciplinares).

A nota explica que haviam ficado pendentes os pontos ligados à alteração da tabela salarial, às férias anuais, ao subsídio de isolamento e ao subsídio de transporte.

Dá a conhecer que no dia 30 de Agosto a comissão sindical submeteu à entidade empregadora a sua proposta referente aos quatro pontos pendentes, os quais merecerão resposta, em breve, da entidade empregadora.

Noutro domínio, a construtora considera falsas informações segundo as quais há maus tratos contra os trabalhadores, falta de equipamentos de segurança.

A barragem de Caculo Cabaça situa-se na comuna de São Pedro da Quilemba, município de Cambambe, província do Cuanza Norte.

Constitui o quarto projecto hidroeléctrico erguido no curso do Médio Kwanza, a seguir às barragens de Capanda e Laúca (Malanje), bem como de Cambambe (Cuanza Norte).

A primeira pedra para a construção do aproveitamento hidroeléctrico de Caculo Cabaça foi lançada a 05 de Agosto de 2017.