Cabinda: Polícia Fiscal trava saída de três milhões de Kwanzas

As forças policiais, que intervêm no sistema de segurança na fronteira do Luvo, apreenderam, hoje, 23.000.000,00 Kzs (Vinte e Três Milhões de Kwanzas), em posse de um cidadão Nacional, que pretendia transpor a fronteira para a República Democrática do Congo. (DR)

A Polícia Nacional, na província de Cabinda, procedeu, ontem, a apreensão de três milhões de kwanzas (AKZ 3.000.000,00), por transgressão cambial, em posse de um cidadão nacional que pretendia chegar ao Congo Brazaville.

Segundo avança a Corporação, na sua página oficial, a apreensão ocorreu no Posto Fiscal de Massabi, fronteira com a República do Congo, durante a revisão de bagagens, onde foram encontrados os valores monetários do cidadão de 39 anos.

Realça-se que, os valores foram apreendidos por, violação do plasmado no art. 4′ do Aviso n’ 1/16 de 12 de Abril sobre os procedimentos de entrada e saída de moeda no território nacional.