De acordo com a Euronews, milhares de pessoas saíram este sábado às ruas de Londres e de outras cidades britânicas para protestar contra a suspensão do parlamento por cinco semanas. O principal ponto de concentração foi o perímetro em torno do número 10 de Downing Street, a residência do primeiro-ministro Boris Johnson, a quem muitos acusam de “falta de vergonha” e de ataque à democracia.