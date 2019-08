Girabola2019/20: Lundas perdem com militares

Angop

A equipa do Sagrada Esperança consentiu hoje, sábado, a sua segunda derrota no campeonato nacional de futebol ao perder por 0-1, diante do 1º de Agosto, no jogo referente a 3ª jornada do Girabola2019/20.

Uma primeira parte sem muita história, com o 1º de Agosto a criar mais iniciativas de jogo diante de um Sagrada Esperança, que mostrou ter a lição bem estudada, anulando as principais pedras do conjunto militar, com destaque para Zito Luvumbo, Mabululu, Kila e Atouba.

O único lance de realce aconteceu aos cinco minutos, Famy rematou forte mas a bola “beijou” o travessão da baliza de Tony Cabaça, quando os adeptos e o banco já se levantavam para festejar.

A partida teve uma pequena paragem aos 38 minutos, porque os adeptos jogavam objectos na quadra de jogo, depois do árbitro ter anulado uma jogada de contra-ataque do Sagrada Esperança, alegando fora de jogo.

No reatar da partida, os dois conjuntos entraram equilibrados, fazendo jogadas pausada, tentando atrair o adversário para o meio campo.

O jogo começou a mudar de história a partir dos 63 minutos, depois de Zito ter sido derrubado na grande área do Sagrada, o árbitro Benjamim Andrade, sem hesitar, assinalou grande penalidade, para o descontentamento dos adeptos, que voltaram a jogar objectos na quadra do jogo e para o banco dos “militares”.

Mabululu chamado a cobrar, rematou colocado no canto esquerdo, sem dar qualquer hipótese de defesa ao guarda-redes Langanga, fazendo o golo inaugural da partida.

Daí em diante, os rubros negros cresceram mais no jogo, chegando com mais facilidades a baliza adversária, aproveitando o nervosismo dos Lundas.

Nos minutos finais, o 1º De Agosto começou a fazer jogadas de contenção, escondendo a bola, até ao apito final.