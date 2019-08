Basquetebol/Mundial2019: Resultados da 1ª jornada

Angop

Resultados do Campeonato do Mundo de basquetebol sénior masculino, que decorre na China, em que as formações africanas baquearam na estreia.

Angola perdeu com a Sérvia por 59-105, a Nigéria foi derrotada pela Rússia por 77-82, a Côte d’Ivoire pela China, por 55-70 e a Tunísia pela Espanha, por 62-101.

Resultados:

Angola/Sérvia 59-105, Cidade: Foshan, pavilhão Arena Foshan (GRUPO D)

Venezuela/Polónia 80-69, Cidade: Beijing, pavilhão Wukesong Sport Arena (A)

Rússia/Nigéria 82-77, Cidade: Wuhan, pavilhão Wuhan Sports Centre (B)

Irão/Porto Rico 81-83, Cidade: Guangzhou, pavihão Guangzhou Gymnasium (C)

Filipinas/Itália 62-108 Cidade: Foshan, pavilhão Foshan International Sports (D)

Costa do Marfim/China 55-70, Cidade: Beijing, pavilhão Wukesong Sport Arena (A)

Argentina/Coreia do Sul 95-69, Cidad: Wuhan, pavilhão Wuhan Sports Centre (B)

Espanha/Tunísia 101-62, Cidade: Guangzhou, pavilhão Guangzhou Gymnasium (C)