Robert Lewandowski brilha a triplicar!

Avançado polaco fez os três golos do Bayern Munique frente ao Schalke, num jogo marcado por três grandes penalidades não assinaladas pela equipa da arbitragem, a favor dos homens de Gelsenkirchen.

Schalke 04 0-3 Bayern Munique

Jogo marcado por duas figuras. Robert Lewandoski completou um hat-trick! O primeiro golo foi de penalti, aos 20 minutos. O resto do espectáculo ficou reservado para a segunda parte. Aos 50 minutos, livre directo exímio, deixou todos a olhar para a baliza do Schalke. Aos 75, lance individual do polaco. A outra figura foi o árbitro. Marco Fritz não marcou três grandes penalidades a favor do Schalke.

Colónia 1-3 Borussia Dortmund

Remontada nervosa do Borussia Dortmund. O Colónia entrou melhor e marcou aos 29 minutos, por intermédio de Drexler. A reviravolta no marcador surgiu apenas nos últimos 20 minutos da partida. Aos 70, grande remate e Jadon Sancho, a fazer o empate. Aos 86 minutos, Hakimi fez o 1-2 de cabeça, numa bela jogada colectiva do Dortmund. Já aos 90+4, Alcácer fez o 1-3 final.

Augsburgo 1-1 União Berlim 1

É o único empate registado, até agora, na 2ª jornada da Bundesliga. Os golos só apareceram na 2ª parte. Primeiro, do Augsburgo. A equipa da casa marcou aos 59 minutos, por intermédio de Vargas. Ao dez minutos dos 90, golo de Andersson, deu o primeiro ponto ao União Berlim, na Bundesliga.

Fortuna Düsseldorf 1-3 Bayer Leverkusen

Vitória tranquila do Leverkusen, que foi construída em 39

minutos. Aos seis minutos, Baker fez auto-golo. Depois da meia-hora de jogo, Aranguiz fez o 0-2. Seis minutos depois, Bellarabi fez o 0-3. Vitória praticamente garantida. O melhor que o Fortuna Düsseldorf fez foi reduzir aos 82 minutos, por intermédio de Morales.

Hoffenheim 3-2 Werder Bremen

Jogo mais emotivo da 2ª jornada. O Bremen colocou-se em vantagem ao minuto 42, por intermédio de Fullkrug. No segundo tempo, “show” de golos. O Hoffenheim empatou aos 54 minutos, com golo de Bicakcic e cinco minutos depois, cambalhota no marcador, com golo de Bebou. No entanto, aos 81 minutos, Yuya Osako fez o 2-2. Mas, aos 87 minutos, Kaderabek deu a vitória ao Hoffenheim!

Paderborn 1-3 Friburgo

Mamba deu vantagem aos recém-promovidos à Bundesliga. No entanto, o Friburgo virou o marcado e logo na primeira parte. Waldschmidt fez o 1-1 aos 21 minutos. Aos 40, Nils Petersen fez o 1-2. Já aos 90 minutos, Kwon Chang-Hoon, fez o 1-3 final.

Mainz 1-3 Borussia Mönchengladbach

Boa vitória do Borussia Mönchengladbach. Entrou melhor o Mainz, com o golo de Quaison, aos 18 minutos. Aos 31 minutos, Lainer empatou para o Mönchengladbach. Já na 2ª parte, Pléa fez o 1-2 e dois minutos depois, o reforço, Embolo, fez o 1-3 final.