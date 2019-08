Pai Profeta prepara-se para lançar primeiro álbum da carreira musical

VOA | Danielle Stescki

Ele é sargento das Forças Armadas Angolanas, kudurista e apresentador de televisão. Tem o seu próprio programa “Sai Bife,” transmitido pelo canal Be Kuduro da Zap, que se dedica integralmente à promoção e divulgação do estilo, muitas vezes marginalizado e sem espaço, na média tradicional. Conheça agora Pai Profeta, nome artístico de Paulo Marcelino Viegas.

Em entrevista à Voz da América, Pai Profeta falou sobre o seu mais novo trabalho intitulado “Viva o Kuduro”. O álbum, que é o primeiro da sua carreira artística, terá 15 faixas musicais e conta com duas participações especiais: Luchana Mabulo e Charlebois Poaty.

As músicas do Pai Profeta têm um estilo dançante, mas algumas também trazem mensagens importantes para os jovens.

“Algumas músicas minhas dizem para os jovens pararem de se drogar, se dedicarem mais aos estudos. Outras incentivam a não ter preconceito da doença que mais afecta o mundo: o HIV SIDA”.

Entre as músicas dançantes do álbum está “D’Boneca,” a qual foi escrita por Pai Profeta e conta com a participação de Charlebois Poaty.

“Viva o Kuduro” está programado para ser lançado em Dezembro e o artista agora está à procura de patrocínio.

O kudurista, que já completou 15 anos de carreira, perdeu os pais durante a guerra e aproximou-se da Igreja. Por muitos anos auxiliou um padre nas acções litúrgicas, sobretudo na celebração da missa. Mais tarde decidiu entrar para as Forças Armadas Angolanas. A paixão pela música veio logo em seguida.