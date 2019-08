Moçambique: Partidos políticos prometem campanha ordeira

RFI

Em Moçambique os Partidos políticos comprometem-se a evitar violência durante a campanha eleitoral, enquanto Ossufo Momade, líder da Renamo, reafirmou o seu compromisso com a paz.

É já a 31 deste mês que arranca a campanha eleitoral com vista as eleições gerais de 15 de Outubro. Os partidos políticos prometem uma campanha ordeira. A polícia através do seu comandante geral Bernardino Rafael apela a corporação a manter a ordem em todo processo até divulgação dos resultados.

Apelo lançado numa altura em que o líder da Renamo Ossufo Momade em comício no distrito de Montepuez a população garantiu jamais pegar em armas e voltar à guerra.

O presidente da Renamo encerrou assim a sua pré-campanha pela província de Cabo Delgado no norte de Moçambique.