Jactos israelitas atingem alvos na Síria para evitar ataque de drones iranianos, diz exército

A força aérea israelita atacou a Síria para impedir que uma força iraniana lance um ataque ao Estado judeu com drones armados com explosivos, disse o Exército no domingo.

De acordo com a France24, que cita a AFP, enquanto Israel opera regularmente na Síria, raramente reconhece suas acções tão rapidamente, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu advertindo o arqui-inimigo do Irão que não tinha imunidade contra as forças armadas de seu estado .

Em um comunicado aos jornalistas, o porta-voz militar Jonathan Conricus disse que no sábado a força aérea israelita “conseguiu impedir uma tentativa iraniana liderada pela força Quds da Síria de realizar um ataque contra alvos israelita no norte de Israel usando drones assassinos”.

De acordo com Conricus, o ataque israelita ocorreu em Aqrabá, a sudeste de Damasco, e teve como alvo “um grande número de alvos terroristas e instalações militares pertencentes à força de Quds, bem como às milícias xiitas”.

O Exército impediu na quinta-feira uma tentativa anterior de lançar o ataque com drones, disse Conricus, sem fornecer mais detalhes.

“A ameaça foi significativa e esses drones assassinos foram capazes de atingir alvos com capacidade significativa”, disse ele.

Uma fonte militar síria citada pela agência oficial de notícias Sana disse que “às 23h30 (20h30 GMT) as defesas antiaéreas detectaram alvos inimigos de Golan em direcção à área em torno de Damasco”.

“A agressão foi imediatamente confrontada e até agora a maioria dos mísseis israelita inimigos foi destruída antes de atingir seus alvos”, acrescentou a fonte.

“Irão não tem imunidade em lugar algum’.

Um correspondente da AFP em Damasco, ouviu várias grandes explosões antes de Sana anunciar a acção defensiva.

“A agressão ainda continua e a defesa aérea é capaz de conter os alvos, derrubando a maioria deles” no sul do país, disse a agência Sana no domingo.

Desde o início da guerra na Síria, em 2011, Israel realizou centenas de greves na Síria, a maioria deles contra alvos iranianos e do Hezbollah.

O Hezbollah é um grupo xiita libanês que apoia o presidente da Síria, Bashar al-Assad, que também é apoiado por Teerão.

Horas depois da greve na Síria, um funcionário do Hezbollah disse que um drone havia caído e outro explodiu em uma das fortalezas do grupo na capital libanesa, Beirute.

O funcionário não pôde confirmar se os drones eram israelita ou se foram abatidos pelo Hezbollah.

Israel diz estar determinado a impedir que seu arqui-inimigo Irão se fortaleça militarmente na Síria, onde Teerão apoia o regime de Assad.

Em um comunicado divulgado apenas alguns minutos depois que o exército israelita anunciou seu ataque, Netanyahu saudou o “grande esforço operacional” dos militares em frustrar o ataque planeado pela “força iraniana de Quds e milícias xiitas”.

“O Irão não tem imunidade em nenhum lugar”, disse Netanyahu. “Nossas forças operam em todos os sectores contra a agressão iraniana.”

O porta-voz militar, Conricus, disse que Israel mantém o Irão e o regime sírio responsáveis ​​pelo ataque planeado, notando que as forças no norte de Israel estavam “prontas para responder a qualquer desenvolvimento”.

Ele também observou que enquanto as forças iranianas lançaram foguetes e mísseis contra Israel da Síria três vezes durante 2018, o uso de drones “kamikaze” prontos para explodir em seus alvos foi uma nova e “diferente táctica”.

O Estado judeu insiste que tem o direito de continuar a perseguir posições defendidas pelo Irão e seu aliado Hezbollah por autodefesa.